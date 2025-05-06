ЗМІ: другий раунд виборів канцлера Німеччини у Бундестазі пройде ще у вівторок

Бундестаг спробує з другої спроби обрати нового канцлера Німеччини у вівторок у другій половині дня.

Про це повідомляє низка німецьких ЗМІ, в тому числі Die Welt, передає "Європейська правда".

За інформацією парламентських кіл, отриманою виданням, ХДС/ХСС хоче провести другий тур сьогодні.

Для цього необхідно скоротити терміни другого туру, що, своєю чергою, вимагає двох третин голосів депутатів.

Це означає, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН буде залежати від Лівої партії або "Альтернативи для Німеччини".

За інформацією фракції ХДС/ХСС, всі парламентські фракції домовилися завершити вибори канцлера до п'ятниці.

За інформацією видання, вибори в Бундестазі планується продовжити о 15:00 вівторка.

Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

Коаліція вирішила вдруге висунути Мерца у канцлери.

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером. Для обрання канцлером Мерцу потрібні 316 голосів.