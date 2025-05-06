До КС Румунії подали клопотання щодо скасування результатів президентських виборів

До Конституційного суду Румунії подали звернення щодо скасування результатів першого туру повторних президентських виборів, що відбулися 4 травня.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

6 травня КС Румунії зареєстрував звернення щодо скасування результату президентських виборів 4 травня. Аргументацію заявників не повідомляють.

Дату розгляду даного звернення ще не визначено, але ймовірно це відбудеться до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов повторний перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Після того прем’єр-міністр Марчел Чолаку пішов у відставку. Тимчасовим прем’єром призначили Каталіна Предою – ексглаву МВС і тимчасового президента Національно-ліберальної партії Румунії.

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