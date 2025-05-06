В КС Румынии подали ходатайство об отмене результатов президентских выборов

В Конституционный суд Румынии подали обращение об отмене результатов первого тура повторных президентских выборов, состоявшихся 4 мая.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

6 мая КС Румынии зарегистрировал обращение об отмене результатов президентских выборов 4 мая. Аргументацию заявителей не раскрывают.

Дата рассмотрения данного обращения еще не определена, но вероятно это произойдет до конца текущей недели.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел повторный первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

После этого премьер-министр Марчел Чолаку ушел в отставку. Временным премьером назначили Каталина Преда – экс-главу МВД и временного президента Национально-либеральной партии Румынии.

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