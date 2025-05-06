Тимчасовий премʼєр Румунії обіцяє гарантувати чесність виборів президента

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Румунії Каталін Предою заявив, що очолюваний ним уряд зосередиться на зміцненні демократії та проведенні президентських виборів.

Його слова цитує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Після призначення на посаду глави уряду Румунії Предою заявив, що для політичної та економічної стабільності країни важливу роль грає безперервність влади.

Він також пообіцяв, що тимчасовий уряд забезпечить, аби громадяни Румунії "могли вільно та в умовах громадської безпеки реалізувати своє право голосу, як це було під час першого туру президентських виборів, що відбувся кілька днів тому".

"Румунія є і має залишатися стійкою демократією, країною, цілі розвитку якої залишаються закріпленими в євроатлантичних цінностях", – підсумував Предою.

Тимчасовий президент Іліє Боложан призначив виконувача обовʼязків глави уряду після того, як Марчел Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні.

Новопризначений тимчасовий прем'єр – колишній очільник Міністерства внутрішніх справ і тимчасовий президент Національно-ліберальної партії Румунії.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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