Глава МЗС Франції: ЄС хоче узгодити зі США наступний пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.

Про це в інтервʼю агентству AFP заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда".

Барро підтвердив, що Європейський Союз уже готує 17-й пакет санкцій проти Росії.

Він згадав про ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "розгромні" санкції проти РФ та зазначив, що ЄС прагне скоординувати свої дії зі Сполученими Штатами.

"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – відзначив міністр.

Очільник французької дипломатії додатково наголосив, що наразі "єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Владімір Путін".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

До цього пакета санкцій проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.