Єврокомісія фіналізує пропозицію щодо 17-го пакета санкцій проти Росії вже у вівторок

Колегія Європейської комісії у Страсбурзі 6 травня планує затвердити фінальну пропозицію щодо нового, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили два дипломати держав ЄС, обізнані з процесами щодо цього питання, на умовах анонімності.

Пропозиція щодо 17-го пакета санкцій проти РФ буде презентована у Страсбурзі після засідання колегії європейських комісарів 6 травня, розповіли дипломати.

"Пропозиція Єврокомісії щодо 17-го пакета санкцій, скоріш за все, буде анонсована 6 травня колегією єврокомісарів", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він уточнив, що це буде "невеликий пакет санкцій, який має бути затверджений у травні".

Однак дипломати не змогли ствердно відповісти на запитання, чи можливе затвердження вказаного пакета санкцій під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах, яка має відбутися 9 травня в Україні, скоріш за все, у Львові. (Плани візиту в Україну міністрів закордонних справ ЄС наразі не оголошуються офіційно через заходи безпеки.)

"Якщо Комісія презентує свою пропозицію сьогодні, вона буде розглянута завтра, 7 травня, на засіданні Coreper (комітету постійних представників у ЄС. – Ред.)", – додав інший співрозмовник "Європейської правди".

Наразі невідомо, чи буде Угорщина блокувати запровадження нових санкцій проти Росії. Її позиція важлива, адже для затвердження санкцій необхідне одноголосне схвалення усіма 27 державами Євросоюзу.

Як повідомив кореспондентці "ЄвроПравди" ще один європейський посадовець, причетний до перемовин, на цей час виглядає, що Угорщина може погодитися затвердити частину запропонованих санкцій, відкинувши деякі найбільш критичні для Будапешта питання, такі як індивідуальні санкції проти політиків та бізнесменів з Росії (чи, можливо, Сербії, про що також йде мова).

Як повідомлялося, Єврокомісія 6 травня у Страсбурзі також представить дорожню карту припинення імпорту енергоносіїв з РФ.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

До цього пакета санкцій проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.