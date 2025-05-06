Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ

Европейская комиссия во вторник финализировала свое предложение будущего, 17-го пакета санкций против России, предложив расширить перечень подсанкционных лиц и усилить борьбу с российским "теневым флотом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от трех европейских дипломатов.

По словам источников Reuters, предложение пакета санкций ЕС усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения и передовыми технологиями.

Один из источников добавил, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 50 физических и юридических лиц, в том числе пяти – в Китае, а также 31 компании, которая помогает российским военным или причастна к обходу санкций.

В рамках борьбы с "теневым флотом" России предлагается внести в черный список более 100 связанных с ним судов, отмечает Reuters.

В то же время Еврокомиссия предлагает продлить исключение из санкций в отношении российского нефтегазового проекта "Сахалин-2" до июня 2026 года из-за его важности для Японии, говорится в материале.

По словам источника Reuters, цель состоит в том, чтобы показать, что 27 членов ЕС "все еще могут договориться о чем-то против России" после неоднократных угроз вето со стороны Венгрии.

Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.