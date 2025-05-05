Європейське оборонне агентство вперше очолить генерал

У ЄС визначилися з новим керівником Європейського оборонного агентства – його вперше очолить військовий високого рангу, генерал Андре Денк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а також пресслужба агентства.

5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня.

I am glad to appoint General André Denk as Chief Executive of @EUDefenceAgency.



The agency's role in developing joint military capabilities and driving innovation is more crucial than ever.



General Denk’s leadership will be a real asset.

I look forward to our work together. pic.twitter.com/HZsG2GC4LD – Kaja Kallas (@kajakallas) May 5, 2025

Як зазначають, він стане першим в історії агентства військовим з вищим званням на цій посаді.

Кая Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якостсі та глибоке розуміння оборонних потреб Європи.

"В умовах, коли під нашими кордонами війна і перед усім ЄС постають гібридні загрози, робота ЄОА з розвитку спільних військових спроможностей та стимулювання інновацій в оборонній промисловості – важливіша, ніж будь-коли", – зазначила вона.

Андре Денк до цього був заступником голови агентства з лютого 2023 року, та зокрема очолював зусилля щодо спільної купівлі країнами ЄС 155-мм боєприпасів для України.

Європейське оборонне агентство існує з 2004 року. Його правління складається з міністрів оборони країн-членів, що зустрічається двічі на рік. Головують на засіданнях керівник та високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Нагадаємо, Єврокомісія інвестує майже 1 млрд євро в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ) для створення потужної та інноваційної оборонної промисловості в Європі. У проєктах вперше зможуть брати участь українські оборонні підприємства.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС готовий збільшити військову допомогу Україні, якщо миротворчі спроби Трампа закінчаться нічим.