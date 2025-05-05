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Європейське оборонне агентство вперше очолить генерал

Новини — Понеділок, 5 травня 2025, 20:15 — Марія Ємець

У ЄС визначилися з новим керівником Європейського оборонного агентства – його вперше очолить військовий високого рангу, генерал Андре Денк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а також пресслужба агентства. 

5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня. 

Як зазначають, він стане першим в історії агентства військовим з вищим званням на цій посаді. 

Кая Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якостсі та глибоке розуміння оборонних потреб Європи. 

"В умовах, коли під нашими кордонами війна і перед усім ЄС постають гібридні загрози, робота ЄОА з розвитку спільних військових спроможностей та стимулювання інновацій в оборонній промисловості – важливіша, ніж будь-коли",  – зазначила вона. 

Андре Денк до цього був заступником голови агентства з лютого 2023 року, та зокрема очолював зусилля щодо спільної купівлі країнами ЄС 155-мм боєприпасів для України. 

Європейське оборонне агентство існує з 2004 року. Його правління складається з міністрів оборони країн-членів, що зустрічається двічі на рік. Головують на засіданнях керівник та високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки. 

Нагадаємо, Єврокомісія інвестує майже 1 млрд євро в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ) для створення потужної та інноваційної оборонної промисловості в Європі. У проєктах вперше зможуть брати участь українські оборонні підприємства.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС готовий збільшити військову допомогу Україні, якщо миротворчі спроби Трампа закінчаться нічим.

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Єврокомісія
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