СМИ: в Германии наказали генерала за шутку об изнасиловании

Немецкий двухзвездочный генерал, привлеченный к миссии НАТО по поддержке Украины, попал под дисциплинарное расследование после шутки об изнасиловании.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Генерал-майор Гартмут Ренк занимал должность заместителя командующего миссией НАТО по координации помощи Украине в Висбадене. По информации издания, инцидент, из-за которого он попал в немилость, произошел в феврале во время встречи команды, где были представители разных стран НАТО.

Ренк прибег к фразе, что "когда изнасилование неизбежно – расслабьтесь и получайте удовольствие". Одного из присутствующих британских офицеров это очень возмутило и он сообщил о случае. Инцидент восприняли настолько серьезно, что о нем сразу проинформировали генерального инспектора Бундесвера Карстена Броера и министра обороны Бориса Писториуса.

Ренк в более поздних комментариях объяснил, что говорил не буквально и прибег к иронии, чтобы "мотивировать команду".

Против Ренка начали дисциплинарное расследование, которое имеет для него далеко идущие последствия. В частности, из-за дисциплинарной процедуры срывается его повышение до генерал-лейтенанта. Также ему пришлось досрочно покинуть должность в миссии в Висбадене. Формально его с 1 мая уже перевели в другое место, хотя он еще некоторое время будет передавать дела преемнику.

Осенью Ренк должен был занять новую руководящую должность в Командовании по трансформации НАТО в США, а теперь стоит вопрос о его досрочном выходе на пенсию.

В Минобороны Германии отказались от официальных комментариев по этому случаю.

Как отмечает издание, Ренк стал вторым немецким генералом за последние годы, которого отзывают с руководящей должности в миссиях НАТО. В конце 2024 года так произошло с немецким генералом, который в нарушение процедур взял засекреченные документы к себе домой.