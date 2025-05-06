У Румунії дізнались деталі звернення до КС з вимогою знову скасувати результат виборів

Звернення до Конституційного суду Румунії з вимогою скасувати результати першого туру президентських виборів подав один з кандидатів; він стверджує, що ситуація подібна зі скасованим першим туром 2024 року, коли переміг одіозний Келін Джорджеску.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Звернення до КС з вимогою скасувати результати виборів, про яке спершу повідомили без деталей, подане одним з кандидатів, Себастьяном Попеску від "Нової Румунії". За нього проголосували менше 0,3% виборців.

Попеску аргументує, що вибори відбулися з порушенням принципу рівних можливостей для кандидатів, зокрема через те, що лише п’ятьом, на його думку, надавали регулярне висвітлення у ЗМІ; що відбулася "маніпуляція громадською думкою через соцопитування", та що знову є підстави казати про маніпуляцію думкою виборців через TikTok на користь Нікушора Дана і Джордже Сіміона.

Попеску стверджує, що на платформі опублікували понад мільярд таких підозрілих коментарів від профілів, схожих на ботів, та бачить подібність з тим, як просували Келіна Джорджеску перед першим туром 2024 року – "але у ще більших масштабах".

Кандидат вважає, що таким чином Сіміон і Дан отримали нечесну перевагу.

Попеску вказав на ще низку аспектів, які він вважає порушеннями, у тому числі нібито проблеми з виборчими списками.

Себастьян Попеску просить, щоб якщо головне його прохання про скасування результатів виборів не виконають, то КС визнав проблеми на виборах та дав зобов’язуючі вказівки відповідним органам для того, щоб забезпечити більш чесну конкуренцію на майбутніх виборах.

Дата розгляду даного звернення у КС ще невідома, але очікувано це відбудеться наприкінці тижня.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов повторний перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Після того прем’єр-міністр Марчел Чолаку пішов у відставку. Тимчасовим прем’єром призначили Каталіна Предою – ексглаву МВС і тимчасового президента Національно-ліберальної партії Румунії.

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