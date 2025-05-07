Суд у США дозволив адміністрації Трампа заборонити службу трансгендерам

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у збройних силах, що дає змогу армії звільняти тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти новим рекрутам, доки тривають судові розгляди.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як пише агентство, суд задовольнив прохання Міністерства юстиції скасувати загальнонаціональну заборону, запроваджену федеральним суддею, яка блокувала виконання наказу Трампа.

У короткому рішенні Верховного суду не вказано авторства, а три ліберальні судді – Соня Сотомайор, Олена Каган і Кетанджі Браун Джексон – публічно висловили незгоду з рішенням.

Правозахисні організації Lambda Legal та Human Rights Campaign Foundation, які представляють позивачів, назвали рішення Верховного суду "руйнівним ударом по трансгендерних військових, які вже довели свою здатність і відданість захисту нації".

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт назвала рішення "величезною перемогою" Трампа, заявивши, що він і міністр оборони Піт Гегсет "відновлюють армію, зосереджену на готовності та боєздатності, а не на DEI (різноманітті, рівності та інклюзії) чи гендерній ідеології".

За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служили до 8 тисяч трансгендерних осіб.

Нагадаємо, 23 грудня Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям", а також акцентував, що уряд Сполучених Штатів офіційно "визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу".

Відтак 20 січня Трамп підписав указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.