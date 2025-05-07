Суд в США разрешил администрации Трампа запретить службу трансгендерам

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа реализовать запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, что позволяет армии увольнять тысячи действующих трансгендерных военных и отказывать новым рекрутам, пока продолжаются судебные разбирательства.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как пишет агентство, суд удовлетворил просьбу Министерства юстиции отменить общенациональный запрет, введенный федеральным судьей, который блокировал выполнение приказа Трампа.

В кратком решении Верховного суда не указано авторство, а три либеральные судьи – Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон – публично выразили несогласие с решением.

Правозащитные организации Lambda Legal и Human Rights Campaign Foundation, представляющие истцов, назвали решение Верховного суда "разрушительным ударом по трансгендерным военным, которые уже доказали свою способность и преданность защите нации".

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт назвала решение "огромной победой" Трампа, заявив, что он и министр обороны Пит Хегсет "восстанавливают армию, сосредоточенную на готовности и боеспособности, а не на DEI (разнообразии, равенстве и инклюзии) или гендерной идеологии".

По данным Министерства обороны США, в 2019 году до введения первого запрета Трампа в армии служили до 8 тысяч трансгендерных лиц.

Отметим, издание The Independent в ноябре писало, что Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности.

В начале ноября в Палату представителей США избрали первого открытого трансгендера – демократку Сару Макбрайд.

А 23 декабря Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием", а также подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов официально "будет признавать только два пола – мужской и женский".

В результате 20 января Трамп подписал указ, который отменяет положение, позволявшее трансгендерным военнослужащим служить в армии.