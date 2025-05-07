Литва хоче виробляти морські дрони за схемою: один для себе, один для України

Очільниця Міністерства оборони Литви Довілє Шакалієне каже, що країна розглядає запуск виробництва морських дронів за схемою "1+1": один для себе, один для України.

Про це вона сказала в коментарі "Мілітарному", пише "Європейська правда".

Як розповіла Шакалієне, Міноборони Литви зацікавилося українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням.

"Magura, як на мене, – це чудовий військовий виріб", – зазначила вона.

За її словами, для цього розглядається запуск у Литві спільного виробництва окремих видів озброєння, використовуючи принцип "1+1". Цей принцип передбачає те, що Литва оплачуватиме виробництво та передаватиме Україні половину виготовленої зброї.

"Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві", – пояснила вона.

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер. Зокрема, він здатний виконувати завдання зі спостереження, розвідки, патрулювання, пошуку та порятунку, протимінних заходів, охорони на морі, а також бойові завдання.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 11 квітня Литва зобовʼязалась виділити 30 млн євро на різні формати військової допомоги Києву.

У березні "Коаліція дронів", до якої входить також Литва, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

14 квітня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння 10 млн євро.