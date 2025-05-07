Литва хочет производить морские дроны по схеме: один для себя, один для Украины

Глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене говорит, что страна рассматривает запуск производства морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины.

Об этом она сказала в комментарии "Милитарному", пишет "Европейская правда".

Как рассказала Шакалиене, Минобороны Литвы заинтересовалось украинскими ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением.

"Magura, как по мне, – это замечательное военное изделие", – отметила она.

По ее словам, для этого рассматривается запуск в Литве совместного производства отдельных видов вооружения, используя принцип „1+1". Этот принцип предусматривает, что Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину изготовленного оружия.

"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", – пояснила она.

Magura V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотный катер. В частности, он способен выполнять задачи по наблюдению, разведке, патрулированию, поиску и спасению, противоминным мероприятиям, охране на море, а также боевые задачи.

Фото: АрміяInform

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 11 апреля Литва обязалась выделить 30 млн евро на различные форматы военной помощи Киеву.

В марте "Коалиция дронов", в которую входит также Литва, выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

14 апреля министр обороны Рустем Умеров заявил, что Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения 10 млн евро.