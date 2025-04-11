Литва на "Рамштайні" пообіцяла 30 млн євро на допомогу Україні

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 11 квітня Литва зобовʼязалась виділити 30 мільйонів євро на різні формати військової допомоги Києву.

Про це на Х написала міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шакалієне, 20 мільйонів євро литовського внеску підуть на ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України – на додаток до вже виділених 13 мільйонів.

Ще 7 мільйонів євро Литва надасть для захисту України від дронів – зокрема для протидронових рушниць і засобів РЕБ малого радіусу дії.

Решта коштів будуть реалізовані через очолювану Литвою коаліцію з розмінування, яка протягом 2025 року зобовʼязалась підготувати й оснастити 7 українських батальйонів.

Загалом, за словами очільниці литовського Міноборони, країна вже зобовʼязалась надати Україні військової допомоги на 110 мільйонів євро у 2025 році, й це число має зрости до мінімум 200 мільйонів.

Загалом же під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 11 квітня держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.

У межах "брюссельського Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.