Литва виділила на українське виробництво далекобійного озброєння 10 млн євро
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння 10 млн євро.
Про це повідомило Міноборони у понеділок, 14 квітня, передає "Європейська правда".
За словами Умєрова, ці 10 млн – результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року.
"Ця зброя вже ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць", – наголосив він.
Умєров розповів, що Україна разом із литовськими партнерами працює над наступним етапом – ще 10 млн євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше.
Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 11 квітня Литва зобовʼязалась виділити 30 млн євро на різні формати військової допомоги Києву.
У березні "Коаліція дронів", до якої входить також Литва, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.