Макрон прийняв Мерца у Єлисейському палаці
Наступного дня після обрання канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Франції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Президент Франції Емманюель Макрон привітав Мерца опівдні у дворі Єлисейського палацу в Парижі тривалим рукостисканням і сердечним поплескуванням по спині.
Єлисейський палац раніше заявив, що візит Мерца не є офіційним прийняттям, а скоріше робочою зустріччю. Обидві сторони хотіли вдихнути свіже повітря у франко-німецькі відносини після зміни уряду в Німеччині.
Після Парижа Мерц вирушить до Варшави.
Дорогою до Парижа він заявив, що мета його поїздки до Парижа та Варшави не полягає в ухваленні конкретних рішень. Однак він хоче "внутрішньо та зовні" продемонструвати, що він прагне до плідної співпраці з цими двома країнами і хоче "трохи перезапустити" відносини.
Він додав, що останніми роками, зокрема з боку Франції, лунали скарги, що Німеччина приділяє занадто мало уваги відносинам.
Мерц також планує в четвер провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
У пʼятницю, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.