Макрон прийняв Мерца у Єлисейському палаці

Наступного дня після обрання канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Мерца опівдні у дворі Єлисейського палацу в Парижі тривалим рукостисканням і сердечним поплескуванням по спині.

Єлисейський палац раніше заявив, що візит Мерца не є офіційним прийняттям, а скоріше робочою зустріччю. Обидві сторони хотіли вдихнути свіже повітря у франко-німецькі відносини після зміни уряду в Німеччині.

Після Парижа Мерц вирушить до Варшави.

Дорогою до Парижа він заявив, що мета його поїздки до Парижа та Варшави не полягає в ухваленні конкретних рішень. Однак він хоче "внутрішньо та зовні" продемонструвати, що він прагне до плідної співпраці з цими двома країнами і хоче "трохи перезапустити" відносини.

Він додав, що останніми роками, зокрема з боку Франції, лунали скарги, що Німеччина приділяє занадто мало уваги відносинам.

Мерц також планує в четвер провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

У пʼятницю, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.