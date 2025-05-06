Стало відомо, якими будуть перші закордонні візити Фрідріха Мерца

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц цього тижня відвідає сусідні Францію та Польщу, а також проведе зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО.

Це анонсували в пресслужбі німецького уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Протягом 7 травня німецький канцлер вирушить до Парижа і Варшави – польський премʼєр-міністр Дональд Туск уже анонсував його візит.

У пʼятницю, 9 травня, Фрідріха Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Кошта і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Потім у канцлера Німеччини запланована зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Поїздкою до Брюсселя Мерц хоче продемонструвати своє переконання, "що майбутнє Німеччини нерозривно пов'язане з сильним і демократичним Європейським Союзом", заявив речник уряду ФРН.

Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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