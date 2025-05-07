Мерц перед розмовою з Трампом покритикував посадовців США за реверанси ультраправим

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує в четвер провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

"Ми ще не знайомі особисто", – сказав Мерц в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Як зазначив новий німецький канцлер, вони з Трампом зустрінуться не пізніше ніж на саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня, "можливо, навіть раніше".

"Ми будемо відкрито розмовляти один з одним", – зазначив він.

Мерц пообіцяв висловити німецьку позицію, яка є також позицією Європи.

"Як європейці, ми маємо що запропонувати; разом ми навіть більші, ніж Сполучені Штати Америки. Кількість споживачів в ЄС більша, ніж у США та Канаді разом узятих. Ми можемо щось зробити, ми єдині, принаймні в основному", – продовжив Мерц.

При цьому він розкритикував голоси з деяких частин уряду США, які підтримали ультраправу "Альтернативу для Німеччини під час федеральної виборчої кампанії і нещодавно розкритикували класифікацію партії як правоекстремістської Федеральним управлінням з охорони конституції. Це були "абсурдні зауваження щодо Федеративної Республіки Німеччина", сказав Мерц.

"Я завжди мав відчуття, що Америка здатна дуже чітко розрізняти екстремістські партії і партії політичного центру", – зазначив він.

"Я не втручався в американську передвиборчу кампанію і не ставав односторонньо на бік тієї чи іншої партії", – сказав Мерц.

Тому він закликав американський уряд залишити внутрішню політику Німеччини внутрішньою політикою і в основному утримуватися від партійних політичних міркувань.

Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

У пʼятницю, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.

Читайте також Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини