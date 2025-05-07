Макрон принял Мерца в Елисейском дворце

На следующий день после избрания канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл во Францию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал Мерца в полдень во дворе Елисейского дворца в Париже длительным рукопожатием и сердечным похлопыванием по спине.

Елисейский дворец ранее заявил, что визит Мерца не является официальным приемом, а скорее рабочей встречей. Обе стороны хотели вдохнуть свежий воздух во франко-германские отношения после смены правительства в Германии.

После Парижа Мерц отправится в Варшаву.

По дороге в Париж он заявил, что цель его поездки в Париж и Варшаву не заключается в принятии конкретных решений. Однако он хочет "внутренне и внешне" продемонстрировать, что он стремится к плодотворному сотрудничеству с этими двумя странами и хочет "немного перезапустить" отношения.

Он добавил, что в последние годы, в частности со стороны Франции, звучали жалобы, что Германия уделяет слишком мало внимания отношениям.

Мерц также планирует в четверг провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В пятницу, 9 мая, Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета и главой Европейской комиссии.