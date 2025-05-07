CNN: ще один винищувач США впав з авіаносця у Червоне море

Сполучені Штати нібито втратили другий винищувач з авіаносця USS Harry S. Truman, що патрулює у Червоному морі, що стало другим таким інцидентом за тиждень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на п’ятьох співрозмовників.

Внаслідок інциденту нібито було втрачено винищувач F/A-18 Super Hornet, що базувався на авіаносці USS Harry S. Truman. Обставини події ще точно невідомі, розслідування триває.

За попередньою інформацією від двох співрозмовників, проблема виникла під час приземлення літака на авіаносець і екіпажу довелось катапультуватися. Їх після того підібрали у морі рятувальним гелікоптером, але літак втрачено.

Також четверо зі співрозмовників кажуть, що у вівторок бойовики-хусити, що базуються на території Ємену, стріляли по авіаносцю.

Офіційних коментарів з цього приводу ще не давали.

Нагадаємо, тиждень тому повідомили про першу втрату винищувача з USS Harry S. Truman, інцидент стався під час його буксирування на борту.

6 травня американський президент Дональд Трамп заявив, що єменські повстанці-хусити нібито повідомили США про наміри припинити атакувати судна в Червоному морі, і США також припинять удари.

Також 7 травня у Фінляндії розбився винищувач Hornet, пілот катапультувався.