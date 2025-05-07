CNN: еще один истребитель США упал с авианосца в Красное море

Соединенные Штаты якобы потеряли второй истребитель с авианосца USS Harry S. Truman, патрулирующего в Красном море, что стало вторым таким инцидентом за неделю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на пятерых собеседников.

В результате инцидента якобы был потерян истребитель F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на авианосце USS Harry S. Truman. Обстоятельства происшествия еще точно неизвестны, расследование продолжается.

По предварительной информации от двух собеседников, проблема возникла при посадке самолета на авианосец и экипажу пришлось катапультироваться. Их после этого подобрал в море спасательный вертолет, но самолет потерян.

Также четверо из собеседников говорят, что во вторник боевики-хуситы, базирующиеся на территории Йемена, стреляли по авианосцу.

Официальных комментариев по этому поводу еще не давали.

Напомним, неделю назад сообщили о первой потере истребителя с USS Harry S. Truman, инцидент произошел во время его буксировки на борту.

6 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что йеменские повстанцы-хуситы якобы сообщили США о намерении прекратить атаку судов в Красном море, и США также прекратят удары.