США втратили винищувач після того, як він впав з авіаносця в Червоне море

Американські військові втратили винищувач у Червоному морі: літак F/A-18E впав у море з авіаносця.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ВМС США.

Винищувач F/A-18E буксирувався на борту авіаносця USS Harry S. Truman, коли він випав за борт, повідомили у ВМС. Зараз триває розслідування обставин інциденту.

"F/A-18E буксирувався в ангарі, коли екіпаж втратив контроль над літаком. Літак і буксирний трактор впали за борт. Матроси, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від літака до того, як він впав за борт" – йдеться у повідомленні.

За даними ВМС США, один моряк отримав легкі поранення.

У ВМС США запевнили, що авіаносна ударна група USS Harry S. Truman та авіаносна ескадрилья залишаються повністю боєздатними після інциденту.

За даними ВМС, винищувач цього типу коштує майже 70 мільйонів доларів.

Авіаносець USS Harry S. Truman вже кілька місяців перебуває в Близькому Сході і останнім часом бере участь в інтенсивних військових операціях проти бойовиків-хуситів в Ємені.

28 квітня США ввели санкції проти трьох суден за звинуваченнями у постачанні нафтопродуктів хуситам.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.