Трамп заявив, що США припинять атакувати хуситів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що єменські повстанці-хусити нібито повідомили США про наміри припинити атакувати судна в Червоному морі.

Такі слова пролунали під час зустрічі Трампа в Білому домі з премʼєр-міністром Канади Марком Карні 6 травня, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента США, хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати", і у Вашингтоні "поважатимуть" це рішення.

"Ми припинимо бомбардування. Вони капітулювали... Ми повіримо їм на слово, що вони більше не підриватимуть кораблі, і саме цього ми домагалися", – додав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо додав, що бомбардування хуситів було повʼязане зі свободою судноплавства в Червоному морі.

"Маємо угруповання із сучасним озброєнням, яке загрожувало світовому судноплавству, і завдання полягало в тому, щоб це зупинити. І якщо вони зупиняться, то і ми можемо зупинитися", – сказав він.

Хусити, які напередодні завдали ударів по Ізраїлю, поки не коментували заяву Трампа.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.