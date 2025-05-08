22-річному нападнику на університет Варшави загрожує довічне ув'язнення

У Польщі 22-річному хлопцю, який 7 травня вбив сокирою людину в університеті Варшави, загрожує довічне ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

За даними радіостанції, у четвер прокуратура допитає винуватця злочину, що стався в середу ввечері на території Варшавського університету.

22-річний поляк, студент юридичного факультету цього університету, жорстоко вбив сокирою співробітницю університету і важко поранив співробітника університетської охорони, який намагався втрутитися.

З середи 22-річний нападник перебуває в слідчому ізоляторі.

Невідомо, чи він був під впливом наркотиків. Експерти-психіатри обстежать психічний стан нападника.

У четвер ввечері або в п'ятницю прокуратура надасть більше інформації про жорстоке вбивство.

Затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Охоронець університету, який намагався втрутитися, перебуває в лікарні з пораненнями. За останніми даними, його життю нічого не загрожує.

Напад стався близько 7 травня ввечері на території Варшавського університету.

У звʼязку з нападом адміністрація вишу оголосила 8 травня днем жалоби.

Нагадаємо, у 2023 році під час нападу з сокирою в регіональному потязі між Котбусом і Франкфуртом-на-Одері серйозні поранення в голову отримала 17-річна дівчина.