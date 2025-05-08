22-летнему нападающему на университет Варшавы грозит пожизненное заключение

22-летнему парню, который 7 мая убил топором человека в университете Варшавы, грозит пожизненное заключение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

По данным радиостанции, в четверг прокуратура допросит виновника преступления, произошедшего в среду вечером на территории Варшавского университета.

22-летний поляк, студент юридического факультета этого университета, жестоко убил топором сотрудницу университета и тяжело ранил сотрудника университетской охраны, который пытался вмешаться.

С среды 22-летний нападавший находится в следственном изоляторе.

Неизвестно, был ли он под воздействием наркотиков. Эксперты-психиатры обследуют психическое состояние нападавшего.

В четверг вечером или в пятницу прокуратура предоставит больше информации о жестоком убийстве.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Охранник университета, который пытался вмешаться, находится в больнице с ранениями. По последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло около 7 мая вечером на территории Варшавского университета.

В связи с нападением администрация вуза объявила 8 мая днем траура.

Напомним, в 2023 году во время нападения с топором в региональном поезде между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере серьезные ранения в голову получила 17-летняя девушка.