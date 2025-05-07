У Варшаві хлопець вдерся до університету із сокирою і вбив людину

У результаті нападу ввечері 7 травня була вбита співробітниця Варшавського університету, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався близько 18:40 за місцевим часом в середу на території Варшавського університету на Краківському передмісті.

Озброєний сокирою хлопець увірвався на територію університету і напав на людей, які там перебували. У результаті загинула жінка, а ще одна людина була важко поранена.

Фото: RMF FM

Одна людина загинула, друга отримала важкі поранення в результаті нападу, який стався близько 18:40 в середу на території Варшавського університету на Краківському передмісті.

Поліція Варшави затримала нападника – ним виявився 22-річний громадянин Польщі. Мотиви його вчинку наразі невідомі.

У Варшавському університеті згодом повідомили, що загинула співробітниця адміністративного відділу, якій було за 60 років. А поранення отримав працівник університетської охорони, який намагався втрутитися.

У звʼязку з нападом адміністрація вишу оголосила 8 травня днем жалоби.

Нагадаємо, у 2023 році під час нападу з сокирою в регіональному потязі між Котбусом і Франкфуртом-на-Одері серйозні поранення в голову отримала 17-річна дівчина.