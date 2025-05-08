Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть відправлені в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному", – заявив Мерц в ефірі телеканалу Welt TV.

"Ми далекі від припинення вогню і ще далі від мирної угоди", – зазначив він.

За словами Мерца, триденне перемир'я в конфлікті в Україні, оголошене російським ватажком Владіміром Путіним на честь святкування закінчення Другої світової війни, могло б бути "продовжене".

"Але це повністю залежить від російського уряду", – зазначив він.

Мерц уже також встиг заявити, що планує відвідати Україну найближчим часом.

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до Польщі підтвердив підтримку Німеччини та Європи Україні.

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