Канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает, что немецкие солдаты будут отправлены в Украину

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня", – заявил Мерц в эфире телеканала Welt TV.

"Мы далеки от прекращения огня и еще дальше от мирного соглашения", – отметил он.

По словам Мерца, трехдневное перемирие в конфликте в Украине, объявленное российским лидером Владимиром Путиным в честь празднования окончания Второй мировой войны, могло бы быть "продлено".

"Но это полностью зависит от российского правительства", – отметил он.

Мерц уже успел заявить, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

Новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время своего первого визита в Польшу подтвердил поддержку Германии и Европы Украине.

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