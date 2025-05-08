Новий глава МЗС Німеччини: Європа захищатиме Україну "всіма засобами"

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до Польщі підтвердив підтримку Німеччини та Європи Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами", – заявив Вадефуль на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві.

"Усі в Москві повинні знати, що їм доведеться з нами рахуватися", – наголосив він.

Щодо фінансування оборонних витрат в ЄС і можливого спільного боргу, Вадефуль сказав: "Я думаю, ми всі згодні, що для підтримки України потрібно робити більше".

Для цього, за його словами, є "різні способи". Найголовніше, наголосив він, "щоб були виділені кошти для підтримки України".

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже встиг заявити, що планує відвідати Україну найближчим часом.

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