Євродепутат: скоріший початок переговорів не означає, що Молдова увійде в ЄС раніше за Україну

Литовський євродепутат Дайнюс Жалімас вважає, що не варто переоцінювати новину про те, що ЄС може розділити Молдову і Україну на шляху вступу через вето Угорщини.

Про це євродепутат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Жалімас, зокрема, нагадав про досвід Литви, яка була останньою країною Балтії, яку ЄС запросив до переговорів про вступ, але всі три вступили одночасно.

"Тож якщо ви запитаєте мене про Молдову, то сам факт, що Молдова розпочала переговори раніше за вас, не означає, що Молдова стане членом ЄС раніше за Україну", – сказав він.

"Не варто переоцінювати цю новину. Офіційний початок переговорів не означає багато", – зазначив євродепутат.

Він також нагадав, що ЄС давно розпочав переговори з Туреччиною – але ця країна насправді не має перспектив вступити до Євросоюзу.

"Тож не слід переоцінювати офіційний початок переговорів. Так, це важливий крок, який свідчить про прогрес. Але можливо почати переговори за рік, зберігаючи перспективу приєднатися до ЄС без додаткових затримок. Так, як це сталося з Литвою", – заявив Жалімас.

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

Повідомляли, що найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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