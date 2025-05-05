"Друзі України" у ЄС не блокуватимуть початок переговорів з Молдовою, якщо вето Орбана триватиме

Найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан і далі блокуватиме цей процес для Києва.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Вето Орбана на користь Молдови".

Попри сподівання у Києві, що "друзі України" в ЄС заблокують розрив євроінтеграційного "пакета" України і Молдови, джерела "ЄвроПравди" у Брюсселі та у столицях визнають, що цього не станеться.

Навіть держави, найбільш прихильні до України – як країни Балтії – готові стати на бік Молдови.

"Ми у складній ситуації. Так, ми підтримуємо Україну в переговорах і ми знаємо, що Україна воліла би зберегти чинний пакет. Але ми також є прихильниками Молдови і допомагаємо їм… Ми не будемо ветувати початок переговорів з Молдовою", – пояснив посадовець однієї з балтійських держав, відповідальний за розширення, на умовах анонімності.

Ключова причина, через яку Молдова отримає зелене світло для переговорів, з Україною чи без – спроби країн ЄС допомогти Маї Санду перед парламентськими виборами 28 вересня, результат яких буде визначальним для курсу країни, і стратегічно значущий також для України.

Водночас співрозмовники із дружніх до України держав наголошують, що готуються до значного збільшення тиску на Угорщину у спробі переконати Орбана відмовитись від вето проти України до саміту ЄС, що пройде 26-27 червня.

Детально про це читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: чому Україна може лишитися на узбіччі руху до членства в ЄС.