Евродепутат: более быстрое начало переговоров не означает, что Молдова войдет в ЕС раньше Украины

Литовский евродепутат Дайнюс Жалимас считает, что не стоит переоценивать новость о том, что ЕС может разделить Молдову и Украину на пути вступления из-за вето Венгрии.

Об этом евродепутат сказал в интервью "Европейской правде".

Жалимас, в частности, напомнил об опыте Литвы, которая была последней страной Балтии, которую ЕС пригласил к переговорам о вступлении, но все три вступили одновременно.

"Поэтому если вы спросите меня о Молдове, то сам факт, что Молдова начала переговоры раньше вас, не означает, что Молдова станет членом ЕС раньше Украины", – сказал он.

"Не стоит переоценивать эту новость. Официальное начало переговоров не означает многого", – отметил евродепутат.

Он также напомнил, что ЕС давно начал переговоры с Турцией – но эта страна на самом деле не имеет перспектив вступить в Евросоюз.

"Поэтому не следует переоценивать официальное начало переговоров. Да, это важный шаг, который свидетельствует о прогрессе. Но можно начать переговоры через год, сохраняя перспективу присоединиться к ЕС без дополнительных задержек. Так, как это произошло с Литвой", – заявил Жалимас.

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

Сообщалось, что наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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