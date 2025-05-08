В ЄС оприлюднили підсумки торгівлі з Україною в 2024 році

У 2024 році ЄС експортував до України товарів на суму 42,8 млрд євро та імпортував на суму 24,5 млрд євро, що дало торговельний профіцит у розмірі 18,3 млрд євро.

Такими є дані Євростату, оприлюднені 7 травня, повідомляє "Європейська правда".

У порівнянні з 2023 роком, зростання експорту та імпорту відбулося на 9,4% та 7% відповідно.

Основними експортними товарами були мінеральне паливо (6,8 млрд євро), електрообладнання (4,3 млрд євро) та машини (4,2 млрд євро).

У порівнянні з 2021 роком найбільше зріс експорт з ЄС до України мінерального палива (на 4,1 млрд євро), оскільки імпорт цього палива з Росії та Білорусі до України скоротився і був частково замінений імпортом з ЄС.

До основних груп товарів, що імпортувалися з України у 2024 році, належали сільськогосподарські продукти, такі як зернові, на суму 4,4 млрд євро, тваринні та рослинні жири та олії (3,1 млрд євро) та олійні насіння та продукти їх переробки (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня.

Якщо після 5 червня Єврокомісія та Україна не встигнуть внести необхідні поправки до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС, Брюссель запропонує перехідні заходи, щоб захистити українських експортерів.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".