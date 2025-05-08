В ЕС обнародовали итоги торговли с Украиной в 2024 году

В 2024 году ЕС экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро и импортировал на сумму 24,5 млрд евро, что дало торговый профицит в размере 18,3 млрд евро.

Таковы данные Евростата, обнародованные 7 мая, сообщает "Европейская правда".

По сравнению с 2023 годом, рост экспорта и импорта произошел на 9,4% и 7% соответственно.

Основными экспортными товарами были минеральное топливо (6,8 млрд евро), электрооборудование (4,3 млрд евро) и машины (4,2 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом больше всего вырос экспорт из ЕС в Украину минерального топлива (на 4,1 млрд евро), поскольку импорт этого топлива из России и Беларуси в Украину сократился и был частично заменен импортом из ЕС.

К основным группам товаров, импортируемых из Украины в 2024 году, относились сельскохозяйственные продукты, такие как зерновые, на сумму 4,4 млрд евро, животные и растительные жиры и масла (3,1 млрд евро), масличные семена и продукты их переработки (2,5 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом, импорт зерновых увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел – на 1 млрд евро, семян масличных культур и продуктов их переработки – на 1,1 млрд евро.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня.

Если после 5 июня Еврокомиссия и Украина не успеют внести необходимые поправки в соглашение о свободной торговле Украина-ЕС, Брюссель предложит переходные меры, чтобы защитить украинских экспортеров.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".