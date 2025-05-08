Норвегія прагне поглибити відносини з Європою в галузі безпеки, бо не впевнена у США

Норвегія заявила в четвер, що прагнутиме поглибити відносини з сусідами з Північної Європи та основними європейськими союзниками, посилюючи захист від Росії та сигналізуючи про зміну курсу країни, яка довгий час була одним з найбільш атлантистських членів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У своїй першій національній стратегії безпеки уряд заявив, що, хоча військовий альянс НАТО залишається ключовим, зміни в політиці США щодо торгівлі та безпеки зробили трансатлантичні відносини менш передбачуваними.

"Відносини між США та Європою змінилися... Нетрадиційна та конфронтаційна політика, включаючи значні зміни в торговельній політиці, спричинили значну невизначеність у трансатлантичних відносинах", – йдеться в документі.

"Подальша значна військова присутність США в Європі не є самоочевидною", – зазначають в уряді Норвегії.

Норвегія, одна з засновниць НАТО, традиційно була однією з найбільш атлантистських країн альянсу.

Хоча нова стратегія свідчить про те, що Норвегія залишається відданою своїм відносинам із США, вона також знаменує зміну пріоритетів: Осло заявляє, що буде приділяти більше часу, ніж раніше, поглибленню відносин з іншими європейськими країнами.

За межами безпосереднього регіону Північної Європи Норвегія прагнутиме тісніше співпрацювати з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Польщею, а також з балтійськими країнами – Естонією, Латвією та Литвою, заявив уряд.

Норвегія не є членом ЄС і, отже, не бере участі у форумах з питань зовнішньої політики та безпеки, що проводяться під егідою ЄС.

"Завдяки нашій співпраці ми будемо прагнути забезпечити, щоб ЄС доповнював НАТО", – йдеться в документі.

Презентація широкої національної стратегії безпеки збіглася з 80-ю річницею закінчення Другої світової війни в Європі, під час якої Норвегія була окупована нацистською Німеччиною.

Нагадаємо, у квітні Норвегія офіційно долучилась до очолюваної Британією і Латвією "коаліції дронів" для України.

Також майже половина жителів Норвегії вважає, що Росія здійснить диверсію проти їхньої країни у 2025 році.