Майже половина норвежців вважають, що РФ здійснить диверсію проти їхньої країни

Майже половина жителів Норвегії вважає, що Росія здійснить диверсію проти їхньої країни у 2025 році.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією InFact для Nettavisen, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно Служба безпеки норвезької поліції (PST) заявила, що ймовірність того, що російські спецслужби спробують здійснити диверсійні акти в Норвегії, збільшується.

На цьому тлі результати опитування показали, що 44,7% респондентів вважають, що Росія здійснюватиме диверсії проти Норвегії протягом року, тоді як 30,8% відповіли негативно.

Ще 24,5% респондентів заявили, що не знають, як відповісти.

Загальнонаціональне опитування було проведене 1 квітня 2025 року, в ньому взяв участь 1 081 респондент. Похибка становить від 1,1 до 3 відсоткових пунктів.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною.

Також нещодавно поліція безпеки Швеції (Säpo) виявила, що Росія намагається вербувати наркозалежних людей, щоб здійснювати диверсії.