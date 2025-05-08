Норвегия хочет углубить отношения с Европой в сфере безопасности, поскольку не уверена в США

Норвегия заявила в четверг, что будет стремиться углубить отношения с соседями из Северной Европы и основными европейскими союзниками, усиливая защиту от России и сигнализируя об изменении курса страны, которая долгое время была одним из самых атлантистских членов НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В своей первой национальной стратегии безопасности правительство заявило, что, хотя военный альянс НАТО остается ключевым, изменения в политике США в отношении торговли и безопасности сделали трансатлантические отношения менее предсказуемыми.

"Отношения между США и Европой изменились... Нетрадиционная и конфронтационная политика, включая значительные изменения в торговой политике, вызвали значительную неопределенность в трансатлантических отношениях", – говорится в документе.

"Дальнейшее значительное военное присутствие США в Европе не является самоочевидным", – отмечают в правительстве Норвегии.

Норвегия, одна из основательниц НАТО, традиционно была одной из самых атлантистских стран альянса.

Хотя новая стратегия свидетельствует о том, что Норвегия остается приверженной своим отношениям с США, она также знаменует изменение приоритетов: Осло заявляет, что будет уделять больше времени, чем раньше, углублению отношений с другими европейскими странами.

За пределами непосредственно региона Северной Европы Норвегия будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Великобританией, Францией, Германией и Польшей, а также с балтийскими странами – Эстонией, Латвией и Литвой, заявило правительство.

Норвегия не является членом ЕС и, следовательно, не участвует в форумах по вопросам внешней политики и безопасности, проводимых под эгидой ЕС.

"Благодаря нашему сотрудничеству мы будем стремиться обеспечить, чтобы ЕС дополнял НАТО", – говорится в документе.

Презентация широкой национальной стратегии безопасности совпала с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе, во время которой Норвегия была оккупирована нацистской Германией.

Напомним, в апреле Норвегия официально присоединилась к возглавляемой Великобританией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.

Также почти половина жителей Норвегии считает, что Россия совершит диверсию против их страны в 2025 году.