Зеленський обговорив з главою Єврокомісії подальший рух України в ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відбулась 8 травня.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, глава Єврокомісії привітала український народ із Днем пам’яті та перемоги над нацизмом, а також "підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС".

"Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху", – зазначив президент України.

Крім того, фон дер Ляєн привітала ратифікацію угоди про надра між Україною та США у Верховній раді, написав Зеленський.

"Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру", – додав він, подякувавши ЄС за підтримку безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

Повідомляли, що найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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