Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшее движение Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал о беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась 8 мая.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, глава Еврокомиссии поздравила украинский народ с Днем памяти и победы над нацизмом, а также "подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС".

"Обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Европейский Союз. Подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути", – отметил президент Украины.

Кроме того, фон дер Ляйен приветствовала ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США в Верховной Раде, написал Зеленский.

"Мы также обсудили дипломатические усилия Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к справедливому и прочному миру", – добавил он, поблагодарив ЕС за поддержку безусловного прекращения огня.

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

Сообщалось, что наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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