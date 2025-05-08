Майже 50% німців вважають, що Україні доведеться поступитися територіями для завершення війни

Майже половина опитаних німців вважають, що Україні доведеться поступитися територіями для завершення війни з РФ.

Як повідомляє Tagesschau, такими виявились результат опитування, замовленого ARD.

47% опитаних німців вважають, що Україні необхідно погодитись на територіальні поступки Росії, щоб уможливити завершення війни. Не погоджуються з цим 40%.

Цей показник, втім, менший, аніж у грудні 2024 року, коли такої думки були 53%. За рік після початку повномасштабної війни він становив 35%.

Також опитування засвідчило, що 64% німців мають великі чи дуже великі побоювання щодо того, що Європі загрожує велика війна.

Нагадаємо, Сейм Литви у четвер проголосував за резолюцію, у якій заявив, що не визнає захоплені Росією території України російськими "ні де-юре, ні де-факто".



Також 8 травня міністри закордонних справ країн Балтії, Польщі, Чехії, України та Молдови опублікували спільний текст-попередження про уроки Другої світової, які варто пам’ятати у пошуках способів завершити російсько-українську війну.