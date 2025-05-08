Міністри 7 країн Європи нагадали уроки Другої світової на тлі перемовин довкола України

Міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Чехії, Молдови та України опублікували спільну колонку, у якій пояснюють на висновках з Другої світової війни, які сценарії завершення російсько-української війни є небезпечними і неприйнятними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній гостьовій публікації у The New York Times, що вийшла 8 травня.

Міністри зазначили, що уроки Другої світової війни особливо важливі зараз, оскільки те, як завершиться війна між Росією і Україною, закладе підвалини нової безпекової архітектури у Європі та світі і збільшить або зменшить загрозу нового глобального конфлікту.

Вони назвали текст спільним попередженням від країн, які постраждали від "Мюнхенської змови", пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи.

Першим висновком міністри наводять те, що умиротворення агресора веде до більшої агресії, а не миру – нагадуючи приклад "здачі" Гітлеру Чехословаччини у 1938 році.

"З огляду на цей урок, Україна ніколи не погодиться з легітимізацією російської окупації та анексії будь-якої частини своєї території", – зазначають вони.

Другим уроком вони називають неприпустимість домовленостей великих геополітичних гравців про "сфери впливу", чого зараз прагне правитель РФ.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що жодна третя країна не має права вето на вибір союзів і альянсів Україною чи будь-якою іншою країною",- зазначають автори.

Третім уроком називають необхідність покарання за злочини – наголошуючи, що відмова Росії засудити злочини сталінського режиму, компенсувати збитки від окупації та загальне відчуття безкарності призвели до реваншизму та агресії проти Грузії та України.

У продовження цього, міністри наголосили на неприйнятності історичних маніпуляцій та зауважили, що РФ незаслужено "монополізувала" перемогу над нацистською Німеччиною, "забула" про внесок і жертви всіх інших народів у складі СРСР і використовує свою картинку минулого для виправдання теперішньої війни проти України і погроз сусідам.

"Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославлення цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму та створення враження, що його міжнародна ізоляція слабне. Ми маємо не дати йому досягнути таких цілей", – зазначають очільники МЗС.

Вони підсумовують висновком, що за теперішньої безпекової ситуації доводиться керуватись принципом "Хочеш миру – готуйся до війни". наявність достатніх оборонних спроможностей є необхідністю.

З огляду на це, для України неприйнятні обмеження збройних сил, оборонних спроможностей чи військової допомоги партнерів.

"Вивчення цих простих, але важливих уроків Другої світової війни має вирішальне значення як для запобігання Третій світовій війні, так і для відновлення справедливої міжнародної системи з реальними гарантіями безпеки для мирних демократичних держав, яка забезпечує відповідальність агресорів та їх стримування…Ніколи знову", – підсумовують міністри.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".

Також 8 травня Сейм Литви проголосував за резолюцію, у якій заявив, що не визнає захоплені Росією території України російськими "ні де-юре, ні де-факто".