Дві третини німців побоюються нової великої війни у Європі

Приблизно дві третини німців побоюються, що у близькому майбутньому у Європі можлива масштабна війна.

Як повідомляє Tagesschau, такими виявились результат опитування, замовленого ARD.

64% опитаних німців мають великі чи дуже великі побоювання щодо того, що Європі загрожує велика війна.

Страхи більші на сході країни, аніж на заході (69% і 62% відповідно), та вищі серед жінок, ніж серед чоловіків (73% і 53% відповідно).

Думка з цього приводу серед груп з різною освітою, доходом та залежно від партійної прихильності суттєво не відрізняється.

В Австрії стурбовані загрозою великої війни у світі 55% опитаних.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом звинуватив РФ в "історичній брехні".

Також 8 травня міністри закордонних справ країн Балтії, Польщі, Чехії, України та Молдови опублікували спільний текст-попередження про уроки Другої світової, які варто пам’ятати у пошуках способів завершити російсько-українську війну.