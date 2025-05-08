Почти 50% немцев считают, что Украине придется уступить территории для завершения войны

Почти половина опрошенных немцев считают, что Украине придется уступить территории для завершения войны с РФ.

Как сообщает Tagesschau, таковыми оказались результаты опроса, заказанного ARD.

47% опрошенных немцев считают, что Украине необходимо согласиться на территориальные уступки России, чтобы сделать возможным завершение войны. Не согласны с этим 40%.

Этот показатель, впрочем, меньше, чем в декабре 2024 года, когда такого мнения были 53%. Через год после начала полномасштабной войны он составлял 35%.

Также опрос показал, что 64% немцев испытывают опасения по поводу того, что Европе грозит большая война.

Напомним, Сейм Литвы в четверг проголосовал за резолюцию, в которой заявил, что не признает захваченные Россией территории Украины российскими "ни де-юре, ни де-факто".

Также 8 мая министры иностранных дел стран Балтии, Польши, Чехии, Украины и Молдовы опубликовали совместный текст-предупреждение об уроках Второй мировой, которые следует помнить в поисках способов завершить российско-украинскую войну.