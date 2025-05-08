Розвідка Британії поміркувала над останніми заявами Путіна про ядерну зброю

Британська розвідка бачить останні заяви правителя РФ про те, що він "сподівається, що йому не буде необхідно" застосовувати ядерну зброю у війні проти України, продовженням давньої ядерної риторики з боку російського керівництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 травня.

В огляді проаналізували слова очільника Кремля 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно". Також Путін заявив, що Росія "наодинці протистоїть всьому колективному Заходу".

Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України.

Вони також нагадали, що у Росії тепер регулярно кажуть про війну проти України як війну "проти колективного Заходу" на противагу початковому наративу про "СВО", що мала викликати сприйняття війни проти України як чогось незначного у масштабах і часі.

"Ця риторика… зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських війсьових – вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", – зазначають в огляді.

Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Також у розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.