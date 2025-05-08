Разведка Великобритании проанализировала последние заявления Путина о ядерном оружии

Британская разведка рассматривает последние заявления правителя РФ о том, что он "надеется, что ему не придется" применять ядерное оружие в войне против Украины, как продолжение давней ядерной риторики со стороны российского руководства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 мая.

В обзоре проанализировали слова главы Кремля от 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не понадобится". Также Путин заявил, что Россия "в одиночку противостоит всему коллективному Западу".

Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, которые особенно усилились с началом полномасштабной войны против Украины.

Они также напомнили, что в России теперь регулярно говорят о войне против Украины как о войне "против коллективного Запада" в противовес первоначальному нарративу о "СВО", который должен был вызвать восприятие войны против Украины как чего-то незначительного в масштабах и времени.

"Эта риторика... с большой вероятностью направлена на то, чтобы оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных – убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни", – отмечается в обзоре.

Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Также в разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.