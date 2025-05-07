Розвідка Британії: РФ загрожує зростання бюджетного дефіциту через падіння цін на нафту

У розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі від 7 травня, пише "Європейська правда".

Як зазначає розвідка Британії, через погіршення цінових очікувань Міністерство фінансів РФ знизило прогнозовані доходи від нафти й газу на 25% – з 10,94 трлн до 8,32 трлн рублів (зі $135 до $103 млрд).

Водночас очікуваний бюджетний дефіцит зріс утричі – з 0,5% до 1,7% ВВП.

Попри це, як пишуть розвідники, Росія продовжує надавати пріоритет високим військовим витратам на шкоду економічній стабільності.

Зокрема, там звернули увагу на те, що російська влада збільшила прогноз державних витрат на 2025 рік ще на 830 млрд рублів (близько $10,2 млрд).

Як пише розвідка Британії, у разі збереження низьких цін на нафту, Москва, ймовірно, буде змушена ще більше використовувати фінансові резерви для підтримки урядових видатків.

Нещодавно британська розвідка відзначила тенденцію подальшого зростання числа втрат російських сил у війні проти України у 2025 році.

Також розвідка розповідала, як Росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.