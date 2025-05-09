В Туреччині заблокували акаунт в Х ув’язненого мера Стамбула 

Влада Туреччини заблокувала доступ до облікового запису в соцмережі Х ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Імамоглу, який є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, більше не може надсилати повідомлення в Туреччині своїм 9,7 мільйона підписників у X. Водночас його акаунт все ще доступний за кордоном.

Соціальні мережі були основним інструментом Імамоглу для його спілкування з прихильниками та утримання себе в полі зору громадськості. Він щодня публікував повідомлення з в'язниці через своїх адвокатів.

Республіканська народна партія Імамоглу (CHP), головна опозиційна партія Туреччини, заявила, що влада намагається заборонити політику спілкуватись з громадськістю та таким чином проявляє страх перед опонентом.

Опитування громадської думки показують, що Екрем Імамоглу, який тричі обирався мером найбільшого міста Туреччини, виграв би президентські вибори, якби балотувався. Наступні президентські вибори мають відбутися лише у 2028 році.

У повідомленні на акаунті Імамоглу в Х у четвер було зазначено, що він був заблокований на підставі юридичної вимоги. Водночас у Туреччині акаунт все ще можна переглянути за допомогою VPN.

За інформацією пресслужби президента, прокуратура Стамбула розслідує публікацію в акаунті Імамоглу на підставі того, що вона нібито може містити заклики до вчинення злочинів.

У цій публікації минулого місяця мер Стамбула засудив своє затримання та ширші репресії проти опозиції і закликав народ висловити своє невдоволення та "підняти голос".

Переслідування та арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу у березні призвели до масових протестів у Туреччині.

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