В Турции заблокировали аккаунт в Х заключенного мэра Стамбула

Власти Турции заблокировали доступ к аккаунту в соцсети Х заключенного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, больше не может отправлять сообщения в Турции своим 9,7 миллиона подписчиков в X. В то же время его аккаунт все еще доступен за рубежом.

Социальные сети были основным инструментом Имамоглу для его общения со сторонниками и удержания себя в поле зрения общественности. Он ежедневно публиковал сообщения из тюрьмы через своих адвокатов.

Республиканская народная партия Имамоглу (CHP), главная оппозиционная партия Турции, заявила, что власти пытаются запретить политику общаться с общественностью и таким образом проявляют страх перед оппонентом.

Опросы общественного мнения показывают, что Экрем Имамоглу, который трижды избирался мэром крупнейшего города Турции, выиграл бы президентские выборы, если бы баллотировался. Следующие президентские выборы должны состояться только в 2028 году.

В сообщении на аккаунте Имамоглу в Х в четверг было указано, что он был заблокирован на основании юридического требования. В то же время в Турции аккаунт все еще можно просмотреть с помощью VPN.

По информации пресс-службы президента, прокуратура Стамбула расследует публикацию в аккаунте Имамоглу на основании того, что она якобы может содержать призывы к совершению преступлений.

В этой публикации в прошлом месяце мэр Стамбула осудил свое задержание и более широкие репрессии против оппозиции и призвал народ выразить свое недовольство и "поднять голос".

Преследование и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте привели к массовым протестам в Турции.

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