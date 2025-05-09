Мерц провел первый телефонный разговор с Трампом, в том числе об Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором речь шла в том числе об Украине.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Разговор Мерца и Трампа состоялся вечером 8 мая. Представитель немецкого правительства рассказал, что они договорились "быстро решить торговые споры", а также согласились в том, что войну в Украине нужно закончить как можно быстрее и что Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы "создать пространство для переговоров".

Трамп пообещал поддерживать усилия Германии и других государств Европы, направленные на обеспечение устойчивого мира в Украине.

Источники в правительстве говорят, что разговор лидеров длился примерно полчаса.

Также отмечают, что Мерц пригласил Трампа в Германию, и тот дал понять, что готов подумать об этом. До этого Трамп приезжал с визитом в Германию в 2017 году на саммит G20, если не считать его остановки на американской авиабазе "Рамштайн".

Трамп в свою очередь пригласил Фридриха Мерца в Вашингтон. Немецкий канцлер уже говорил публично, что рассчитывает ехать в США перед саммитами G7 и НАТО в июне, то есть в течение следующих шести недель.

В тот же вечер 8 мая состоялся и первый разговор Мерца как канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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